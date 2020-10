Il meteorologo Andrea Giuliacci diventa un cartoon: farà parte della serie tv d’animazione “MeteoHeroes” [GALLERY] (Di martedì 13 ottobre 2020) Il famoso meteorologo Andrea Giuliacci diventa il personaggio di un cartoon. Farà infatti parte della serie tv d’animazione “MeteoHeroes” dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e all’ecologia, prodotta in Italia da Meteo Expert-IconaClima e Mondo TV e in onda con successo dal luglio scorso su cartoonito (canale 46 del DTT). I nuovi episodi della serie saranno trasmessi a partire dal 19 ottobre da lunedì a domenica in Prime Time alle ore 20:50 sempre su cartoonito. “E’ stata davvero una grande sorpresa scoprire che diventerò anch’io un personaggio dei cartoni animati!”, ha detto Giuliacci, ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Il famosoil personaggio di un. Farà infattitv d’animazione “MeteoHeroes” dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e all’ecologia, prodotta in Italia da Meteo Expert-IconaClima e Mondo TV e in onda con successo dal luglio scorso suito (canale 46 del DTT). I nuovi episodisaranno trasmessi a partire dal 19 ottobre da lunedì a domenica in Prime Time alle ore 20:50 sempre suito. “E’ stata davvero una grande sorpresa scoprire che diventerò anch’io un personaggio dei cartoni animati!”, ha detto, ...

