David Cicilline | il deputato che fa tremare i polsi alle big tech di L Peyron

(Di martedì 13 ottobre 2020) (di Luca, Teologo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, esperto di cultura digitale)Negli Stati Uniti qualcosa è cambiato, forse per sempre. Un rapporto di 449 pagine della sottocommissione Antitrust della Camera americana è potenzialmente destinato a mutare radicalmente il rapporto con la tecnologia in tutto il pianeta. IlReport - dal nome delamericanoche ha presieduto la commissione - fagrandi compagnie tecnologiche. Amazon, Google, Apple, Facebook non saranno, forse più come prima.In estrema sintesi il rapporto dice in numeri e lettere quello che tutti sappiamo e che tutti sapevano: la posizione dominante di queste imprese è ...