Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento (Di martedì 13 ottobre 2020) Quali sono le novità riguardanti il Bollo auto per questo 2020? Dal primo gennaio, è possibile pagare il Bollo auto 2020 attraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: il pagamento elettronico potrebbe comportare un piccolo aumento dell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre auto. Bollo auto 2020: il pagamento diventa elettronico Dal primo gennaio 2020, il Bollo auto si pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 13 ottobre 2020) Quali sono le novità riguardanti ilper questo? Dal primo, è possibile pagare ilattraverso una procedura telematica, attraverso la piattaforma PagoPa. Ma attenzione: ilelettronico potrebbe comportare un piccolodell’imposta a carico del contribuente. Vediamo come ed entro quanto pagare la tassa sulla proprietà delle nostre: ildiventa elettronico Dal primo, ilsi pagherà esclusivamente in modalità telematica: chiuso ...

cdghietta : RT @rep_palermo: Sicilia, arriva l’esenzione del bollo auto per i redditi bassi [di CLAUDIO REALE] [aggiornamento delle 18:13] https://t.co… - MondoPalermo : Il Governo Regionale decide: bollo auto gratis per i siciliani con reddito più basso - rep_palermo : Sicilia, arriva l’esenzione del bollo auto per i redditi bassi [di CLAUDIO REALE] [aggiornamento delle 18:13] - NuovoSud : Regione, agevolazioni per il bollo auto per il 2020 in Sicilia - ILOVEPACALCIO : Esenzione del #bollo auto in #Sicilia: ecco a chi spetta e come richiederlo -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto Come e quando pagare il bollo auto 2020 idealista.it/news Coronavirus, in Sicilia agevolazione per il bollo auto [INFO E DETTAGLI]

Coronavirus, delibera del Governo regionale per la Sicilia Il Governo regionale, su proposta dell’assessore all’Economia Gaetano Armao, ha determinato con delibera i criteri e le modalita’ attuative d ...

Covid 19. Ecco i criteri e le modalità di esenzione del bollo auto per il 2020 approvati dalla Regione.

Il Governo regionale, su proposta dell’Assessore all’economica e vicepresidente della Regione – Gaetano Armao, ha determinato con delibera i criteri e le modalità attuative della misura agevolativa di ...

Coronavirus, delibera del Governo regionale per la Sicilia Il Governo regionale, su proposta dell’assessore all’Economia Gaetano Armao, ha determinato con delibera i criteri e le modalita’ attuative d ...Il Governo regionale, su proposta dell’Assessore all’economica e vicepresidente della Regione – Gaetano Armao, ha determinato con delibera i criteri e le modalità attuative della misura agevolativa di ...