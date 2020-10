18enne muore dopo dose di eroina: era il suo “regalo” di compleanno (Di martedì 13 ottobre 2020) A 18 anni, si sa, spesso ci si può sentire annoiati e soli, e, sopratutto, ci si sente grandi. Ma a 18 si è anche troppo giovani per capire che le droghe possono essere molto ma molto pericolose, così pericolose da portarti al punto di non ritorno. Voleva provare qualcosa di nuovo, M. C. E per il suo compleanno aveva chiesto una dose di eroina. Ma le è costato la vita. M. P., studentessa in Umbria, da quella droga è rimasta uccisa. A trovarla nel letto, senza vita, è stato il suo fidanzato F. di tre anni più grande. I due sono andati a Roma, venerdì sera, per comprare una dose. “Me lo aveva chiesto come regalo di compleanno “, ha dichiarato il ragazzo, in lacrime, ai carabinieri. Probabilmente si trattava di una ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 13 ottobre 2020) A 18 anni, si sa, spesso ci si può sentire annoiati e soli, e, sopratutto, ci si sente grandi. Ma a 18 si è anche troppo giovani per capire che le droghe possono essere molto ma molto pericolose, così pericolose da portarti al punto di non ritorno. Voleva provare qualcosa di nuovo, M. C. E per il suoaveva chiesto unadi. Ma le è costato la vita. M. P., studentessa in Umbria, da quella droga è rimasta uccisa. A trovarla nel letto, senza vita, è stato il suo fidanzato F. di tre anni più grande. I due sono andati a Roma, venerdì sera, per comprare una. “Me lo aveva chiesto come regalo di“, ha dichiarato il ragazzo, in lacrime, ai carabinieri. Probabilmente si trattava di una ...

