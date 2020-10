Una turista lombarda senza mascherina aggredisce il vigile che l'aveva multata (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un agente della polizia locale di Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, è stato aggredito da una turista lombarda, dopo che per due volte era stato intimato inutilmente a lei e al compagno ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un agente della polizia locale di Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, è stato aggredito da una, dopo che per due volte era stato intimato inutilmente a lei e al compagno ...

Agenzia_Ansa : In cantina da 40 anni, restituiti 15 kg di sabbia sarda Il gesto d'amore di una turista toscana, 'un colpo al cuor… - kiara86769608 : RT @globalistIT: Una turista lombarda senza mascherina aggredisce il vigile che l'aveva multata - globalistIT : Una turista lombarda senza mascherina aggredisce il vigile che l'aveva multata - QuelloConLaCana : RT @paradisoa1: Un particolare del Chiostro maiolicato di Santa Chiara. Per guardare Napoli non da innamorata ma come una turista che alla… - turista_percaso : @trattomale E anche qui, prima risponde e poi blocca. Notare il passaggio logico: uno che gli fa notare una cosa di… -