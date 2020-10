San Gennaro Vesuviano, scuole chiuse per tutta la settimana: l’ordinanza del sindaco (Di lunedì 12 ottobre 2020) A San Gennaro Vesuviano le scuole rimarranno chiuse per tutta la settimana. E’ la drastica decisione presa dal sindaco, Antonio Russo, dopo la scoperta di diversi casi di positività documentati dall’Asl Napoli 3 Sud. San Gennaro Vesuviano, scuole chiuse tutta la settimana Considerate “le numerose comunicazioni pervenute dalla Asl Napoli 3 Sud relative a cittadini … L'articolo San Gennaro Vesuviano, scuole chiuse per tutta la settimana: l’ordinanza del sindaco Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) A Sanlerimarrannoperla. E’ la drastica decisione presa dal, Antonio Russo, dopo la scoperta di diversi casi di positività documentati dall’Asl Napoli 3 Sud. SanlaConsiderate “le numerose comunicazioni pervenute dalla Asl Napoli 3 Sud relative a cittadini … L'articolo Sanperla: l’ordinanza delTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

