“Raccomando le mascherine in casa con i non conviventi” | le indicazioni di Conte all’incontro con Regioni e Comuni

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020) “Nel Dpcm andremo a inserire la previsione delleall’aperto che abbiamo gia’ messo in termini generali nel decreto legge. Mentre pero’ e’ vincolante la norma sulleall’aperto, inseriremo una forte raccomandazione sulleall’interno delle abitazioni private in presenze di persone non conviventi. Non riteniamo di introdurre una norma vincolante ma vogliamo dare il messaggio che se si ricevono persone non conviventi anche inbisogna usare la mascherina“. Lo ha detto il premier Giuseppe, a quanto si apprende, nell’incontro con lee isul nuovo dpcm anti contagio da Covid. Stop, inoltre, a gite scolastiche, attività didattiche fuori sede e ...