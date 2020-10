Palermo-Avellino, D’Angelo: “Tolto sassolino dalla scarpa. Non ho esultato per una ragione” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Primo ko casalingo per la formazione rosanero.Dopo il pari conquistato al “Liberati” contro la Ternana, il Palermo crolla al “Renzo Barbera” maturando il secondo ko della stagione. Esordio tra le mura amiche amarissimo, dunque, per la formazione siciliana: punita prima dal palermitano Santo D’Angelo e poi da Giuseppe Fella, che regalano una vittoria preziosissima agli irpini, volati a quota 6 punti in classifica in attesa dei recuperi contro Bisceglie e Turris.Una rete, quella del palermitano D'Angelo, a cui non sarebbe seguita nessuna esultanza. Un gesto che ha fatto a lungo discutere e che, lo stesso centrocampista classe '95, ha voluto spiegare tramite un post pubblicato attraverso la propria pagina Facebook."Non ho esultato perché ho TROPPO RISPETTO per la mia città e per i TIFOSI della mia ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 ottobre 2020) Primo ko casalingo per la formazione rosanero.Dopo il pari conquistato al “Liberati” contro la Ternana, ilcrolla al “Renzo Barbera” maturando il secondo ko della stagione. Esordio tra le mura amiche amarissimo, dunque, per la formazione siciliana: punita prima dal palermitano Santo D’Angelo e poi da Giuseppe Fella, che regalano una vittoria preziosissima agli irpini, volati a quota 6 punti in classifica in attesa dei recuperi contro Bisceglie e Turris.Una rete, quella del palermitano D'Angelo, a cui non sarebbe seguita nessuna esultanza. Un gesto che ha fatto a lungo discutere e che, lo stesso centrocampista classe '95, ha voluto spiegare tramite un post pubblicato attraverso la propria pagina Facebook."Non hoperché ho TROPPO RISPETTO per la mia città e per i TIFOSI della mia ...

