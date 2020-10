Milan, continua l’emergenza difesa: le opzioni di Pioli (Di lunedì 12 ottobre 2020) Stefano Pioli fa i conti con una difesa ridotta ai minimi termini: ecco le opzioni a sua disposizione. Il Milan lavora in previsione per il derby del 17 ottobre e se l’attacco non è più un problema con il rientro di Zlatan Ibrahimovic, la difesa continua ad essere un enigma. L’assenza di Matteo Gabbia, sottolinea Gazzetta dello Sport, riduce ulteriormente le opzioni a disposizione del tecnico Stefano Pioli, costretto a schierare immediatamente Alessio Romagnoli appena rientrato in gruppo dopo la lesione al polpaccio rimediata il 21 luglio. In caso di ulteriore emergenze, Pioli potrebbe decidere di spostare Davide Calabria al centro della difesa oppure arretrare Franck Kessié. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Stefanofa i conti con unaridotta ai minimi termini: ecco lea sua disposizione. Illavora in previsione per il derby del 17 ottobre e se l’attacco non è più un problema con il rientro di Zlatan Ibrahimovic, laad essere un enigma. L’assenza di Matteo Gabbia, sottolinea Gazzetta dello Sport, riduce ulteriormente lea disposizione del tecnico Stefano, costretto a schierare immediatamente Alessio Romagnoli appena rientrato in gruppo dopo la lesione al polpaccio rimediata il 21 luglio. In caso di ulteriore emergenze,potrebbe decidere di spostare Davide Calabria al centro dellaoppure arretrare Franck Kessié. Leggi su ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan continua Milan, continua a piacere un prospetto del Barcellona per la fascia sinistra TUTTO mercato WEB Theo Hernandez: "Siamo un altro Milan"

Home; News; Milan; Theo Hernandez, intervistato dal Corriere della Sera, è pronto per il derby. “Ora siamo un altro Milan, possiamo farcela”. Le parole di Theo Hernandez. Les ...

Milan, Mykolenko nella lista di Massara con la benedizione di Shevchenko

L'osservato speciale era proprio Mykolenko, profilo sul quale il Milan continua a fare le proprie valutazioni. Piace perché può giocare anche da difensore centrale, ha grande forza fisica alla quale ...

