Michela Persico nostalgica torna a Torino | “Sei parte di me”

francy04598976 : L'ignoto uno assomiglia a Michela Persico. #isolitiignoti - Efisio31251859 : RT @Paolo_Bargiggia: Al giornalismo sportivo mondiale mancavano i video della Persico con le considerazioni socio/culturali sul trasferimen… - pc_ste : RT @Paolo_Bargiggia: Al giornalismo sportivo mondiale mancavano i video della Persico con le considerazioni socio/culturali sul trasferimen… - barman_73 : RT @Paolo_Bargiggia: Al giornalismo sportivo mondiale mancavano i video della Persico con le considerazioni socio/culturali sul trasferimen… - Paolo_Bargiggia : Al giornalismo sportivo mondiale mancavano i video della Persico con le considerazioni socio/culturali sul trasferi… -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Persico

Il Posticipo

Chiara Ferragni e Fedez annunciano il sesso del secondo figlio in arrivo con due video su Instagram in cui è protagonista Leone: “Mamma aspetta un bimbo o una bimba?”. E Leone annuncia: “Una bimba”.Michela Persico fa le valigie e segue il marito Daniele Rugani che giocherà il prossimo campionato in Francia nelle file del Rennes. La giornalista sportiva spiega come si preparerà a una vita da pend ...