Mattia: fondi per istituti superiori cosa positiva, investimenti necessari (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – “L’annuncio del presidente della Commissione Bilancio della Camera, Melilli, sulla ripartizione dei fondi destinati alle scuole secondarie, mette una buona ipoteca sul futuro degli istituti superiori della nostra regione, che beneficeranno, proporzionalmente rispetto al numero di studenti e di edifici, degli 855 milioni di euro stanziati, ai quali seguiranno le somme del decreto agosto, in fase di votazione, che ammonterebbero a 1 miliardo e 125 milioni di euro.” “In questo momento di particolari difficolta’, tra disagi e carenze che la pandemia sta generando e complicando, sapere che il Governo lavora per la riqualificazione degli istituti e, quindi, per garantire un’istruzione di qualita’ alle nostre studentesse e ai nostri studenti, dimostra che si sta finalmente ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Roma – “L’annuncio del presidente della Commissione Bilancio della Camera, Melilli, sulla ripartizione deidestinati alle scuole secondarie, mette una buona ipoteca sul futuro deglidella nostra regione, che beneficeranno, proporzionalmente rispetto al numero di studenti e di edifici, degli 855 milioni di euro stanziati, ai quali seguiranno le somme del decreto agosto, in fase di votazione, che ammonterebbero a 1 miliardo e 125 milioni di euro.” “In questo momento di particolari difficolta’, tra disagi e carenze che la pandemia sta generando e complicando, sapere che il Governo lavora per la riqualificazione deglie, quindi, per garantire un’istruzione di qualita’ alle nostre studentesse e ai nostri studenti, dimostra che si sta finalmente ...

Mattia_Lz : RT @borghi_claudio: @Saveriomagiust2 MA SVEGLIA!!! I soldi all'Italia arrivano con i titoli di stato comprati da banca centrale. MES e Reco… - Mattia_Lz : RT @Vulcanelios: Questi idraulici si fanno sempre più scaltri. Maxi-frode fiscale in Europa da 55 miliardi. Coinvolte banche e fondi d’inv… - Mattia_Antonini : RT @Rb_Bat: Sottoscriviamo e diffondiamo l'appello degli scienziati italiani per il raddoppio degli investimenti per la ricerca con il #Pia… - Mattia_Lz : RT @borghi_claudio: Facciamo che a tutti quelli che magnificano i miliardi dell'europa paghiamo lo stipendio in fondi UE e finchè non arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattia fondi Mattia: fondi per istituti superiori cosa positiva, investimenti necessari - RomaDailyNews RomaDailyNews Il Foligno crolla, che spettacolo il Cannara

Fondi, Marianeschi(29’s.t. Giabbecucci) Zerbo (23’.s.t. Piancatelli), Mancini( 18’s.t. Settimi), Broso. A disposizione: Roani, Bocci, Ortolani, Fiki, Piermarini. All: Armillei. CANNARA 3-4-1-2 Lori; ...

Giornate FAI d’Autunno: visite guidate all’Ospedale vecchio e a Villa Battistini

Il Gruppo FAI di Rieti in occasione delle Giornate FAI di Autunno ha organizzato visite guidate negli ultimi due fine settimana di ottobre tramite prenotazione on line sul sito del Fondo Ambiente Ital ...

Fondi, Marianeschi(29’s.t. Giabbecucci) Zerbo (23’.s.t. Piancatelli), Mancini( 18’s.t. Settimi), Broso. A disposizione: Roani, Bocci, Ortolani, Fiki, Piermarini. All: Armillei. CANNARA 3-4-1-2 Lori; ...Il Gruppo FAI di Rieti in occasione delle Giornate FAI di Autunno ha organizzato visite guidate negli ultimi due fine settimana di ottobre tramite prenotazione on line sul sito del Fondo Ambiente Ital ...