Mamma mette in vendita la figlia neonata per poco più di 3000 euro | ' Volevo comprare un paio di stivali nuovi'

Ha provato a vendere la figlia appena nata per potersi comprare un paio di stivali nuovi. Luiza Gadzhieva, 25enne di Mosca, ha messo in vendita la figlia per potersi permettere un paio ...

Luca Zingaretti ricorda mamma Emma su Instagram: “Era capace di portare allegria ovunque”

Luca Zingaretti ricorda sua madre, Emma Di Capua, scomparsa qualche giorno fa a 86 anni. L’attore e marito di Luisa Ranieri ha voluto rendere omaggio alla donna con una lunga lettera pubblicata su Ins ...

