L’Italia di Mancini non brilla ma ottiene un punto prezioso

La Nazionale di Mancini delude le aspettative pareggiando 0-0 in casa della Polonia. L'Italia non brilla tuttavia porta a casa un punto prezioso che vale la testa del girone di Nations League. La squadra ha limitato i polacchi, poco incisivi e concreti in attacco. A Danzica gli uomini di Mancini si confermano solidi in difesa. L'Italia da 303′ non prende reti. Il Mancio ora ha toccato i 18 risultati utili di fila. Acerbi è stato degno sostituto di Chiellini. Bene anche Bonucci ed Emerson. Le pecche azzurre sono in attacco. Carichi Chiesa, Pellegrini e Belotti ma poco incisivi. L'Italia guarda ora all'Olanda mercoledì quando dovrà fare a meno di Belotti, squalificato. La Nazionale dovrà fare di più contro gli olandesi.

