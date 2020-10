(Di lunedì 12 ottobre 2020) Dopo settimane all’insegna dis delle più grandi città del mondo, Parigi, Milano, Londra, ecco che la moda si sposta nel mondo magico e fatato delle fiabe: quello di. Si trasferisce, così, nel luogo fantastico di. Per farlo, è stato realizzato uno shooting oggi, 12 ottobre. Il servizio fotografico segna dunque l’inizio dell’evento glamour denominato. Autrice degli scatti è la famosa fotografa Mary McCartney, figlia di Paul McCartney. Cinque spettacoli virtuali, 16 giovani modelli, oltre 50 gli outfit ed 11 diversi rivenditori. Disney Store, H&M e OVS. La settimana terminerà in una sfilata di moda, nella giornata di domenica 18 ottobre, visibile sul ...

QuotidianPost : Inizia la Frozen Fashion Week. Si vola ad Arendelle, per un viaggio con Elsa - comeH2O : @Gianbilico ottimo, quando arrivi inizia a preparare i frozen daiquiri -

Ultime Notizie dalla rete : Inizia Frozen

Team World

Al via la Frozen Fashion Week: su YouTube 5 spettacoli virtuali con 16 giovani modelli che indossano oltre 50 outfit di 11 diversi rivenditori Per presentare la collezione A/I ispirata a Disney Fro ...

Da Milano ad Arendelle: ecco la Frozen Fashion Week

Per presentare la collezione A/I ispirata a Frozen 2, alcuni giovani modelli sono diventati protagonisti di un inedito servizio di moda ...