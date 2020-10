In Bielorussia gli agenti pronti a usare le armi contro i manifestanti. Ue: "Sanzioni per Lukashenko" (Di lunedì 12 ottobre 2020) La polizia bielorussa è pronta a usare le armi contro i manifestanti, che continuano a protestare - da due mesi - nelle strade di Minsk. Il ministero dell’Interno, su Telegram, ha avvertito che le forze dell’ordine ricorreranno”se necessario” alle armi da fuoco e ad “attrezzature speciali” per controllare i manifestanti. Il dicastero parla di “movimento di protesta che si sta radicalizzando”. Le forze dell’ordine, ha continuato, “non lasceranno le strade e useranno, se necessario, attrezzature speciali e armi da combattimento”. Nel corso del corteo di ieri sono stati fermati, riferisce sempre il dicastero, 713 manifestanti. Le persone che scendono in piazza ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) La polizia bielorussa è pronta ale, che continuano a protestare - da due mesi - nelle strade di Minsk. Il ministero dell’Interno, su Telegram, ha avvertito che le forze dell’ordine ricorreranno”se necessario” alleda fuoco e ad “attrezzature speciali” perllare i. Il dicastero parla di “movimento di protesta che si sta radicalizzando”. Le forze dell’ordine, ha continuato, “non lasceranno le strade e useranno, se necessario, attrezzature speciali eda combattimento”. Nel corso del corteo di ieri sono stati fermati, riferisce sempre il dicastero, 713. Le persone che scendono in piazza ...

