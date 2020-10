golf, PGA Tour Laird torna alla vittoria (Di lunedì 12 ottobre 2020) EPILOGO: Lo scozzese Martin Laird è tornato al successo concedendo il bis nello Shriners Hospitals for Children Open, PGA Tour,, che aveva già vinto nel 2009. Sul percorso del TPC Summerlin, par 71,, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) EPILOGO: Lo scozzese Martinto al successo concedendo il bis nello Shriners Hospitals for Children Open, PGA,, che aveva già vinto nel 2009. Sul percorso del TPC Summerlin, par 71,, ...

GOLF, RANKING MONDIALE: JOHNSON RESTA LEADER, HATTON IN TOP TEN

Il successo al BMW PGA Championship vale a Tyrrell Hatton la Top 10 del golf mondiale. La quinta vittoria sull'European Tour - la terza in un evento delle Rolex Series - ha permesso al britannico ...

golf, PGA Tour Laird torna alla vittoria

Lo scozzese si è imposto nello Shriners Hospitals for Children Open, torneo che aveva già conquistato nel 2009 e che ha visto il ritorno in campo di Francesco Molinari ...

Il successo al BMW PGA Championship vale a Tyrrell Hatton la Top 10 del golf mondiale. La quinta vittoria sull'European Tour - la terza in un evento delle Rolex Series - ha permesso al britannico ...Lo scozzese si è imposto nello Shriners Hospitals for Children Open, torneo che aveva già conquistato nel 2009 e che ha visto il ritorno in campo di Francesco Molinari ...