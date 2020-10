Finge rapimento su TikTok, poi la tragedia. Muore per errore a 20 anni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un terribile errore ha portato alla morte di una ragazza di 20 anni. Finge il rapimento su TikTok ma gli eventi sfuggono al suo controllo. Aveva solo vent’anni Areline Martinez, la ragazza che ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente. Giovanissima e con un grande seguito, la ragazza aveva deciso di creare … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un terribileha portato alla morte di una ragazza di 20ilsuma gli eventi sfuggono al suo controllo. Aveva solo vent’Areline Martinez, la ragazza che ha perso la vita in seguito ad un tragico incidente. Giovanissima e con un grande seguito, la ragazza aveva deciso di creare … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

