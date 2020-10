Federalberghi Confcommercio Udine | serve un piano di investimenti anti-Covid

(Di martedì 13 ottobre 2020) Hotel room in DubaiUnper ammodernare le strutture in funzione. È la richiesta condivisa nel gruppodinel giorno della rielezione a presidente di Paola Schneider, con Enrico Guerin nel ruolo di vice. «L’ultimo importante investimento regionale a favore del settore è della legislatura precedente, quando furono stanziati 18 milioni di euro – ricorda Schneider –. Crediamo sia giunto il momento, tanto più alla luce della durissima situazione che stiamo affrontando, di varare una manovra che ci consenta di adeguare le strutture alle esigenze di prevenzione sanitaria».pensa naturalmente all’opportuno ...

Friuli Sera

Si chiamerà Felix Hotel Olbia, aprirà i battenti in giugno e suggellerà la nascita di un nuovo gruppo alberghiero "made in Sardinia", frutto dell'alleanza tra gli imprenditori Paolo Manca, presidente ...