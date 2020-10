Covid, polemica Fusaro-Sileri su La7. “Mascherina come camicia nera. Anche regime fascista vietava assembramenti”. “Dici cose folli” (Di lunedì 12 ottobre 2020) polemica rovente a “Non è l’arena” (La7) tra il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri e lo scrittore Diego Fusaro sul nuovo dpcm del governo e sull’obbligo della mascherina. Fusaro paragona la mascherina alla camicia nera del Ventennio e parla di ‘regime terapeutico’ autoritario: “Tutte le misure emergenziali che vengono proposte come misure mediche sono sempre in pari tempo Anche misure politiche. Si va dal lockdown al divieto di assembramento. Non dimentichiamo che il regime fascista in Italia poneva in essere il divieto di assembramento, dicendo come ratio: se c’è l’assembramento, ci possono essere le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020)rovente a “Non è l’arena” (La7) tra il viceministro della Salute Pierpaoloe lo scrittore Diegosul nuovo dpcm del governo e sull’obbligo della mascherina.paragona la mascherina alladel Ventennio e parla di ‘terapeutico’ autoritario: “Tutte le misure emergenziali che vengono propostemisure mediche sono sempre in pari tempomisure politiche. Si va dal lockdown al divieto di assembramento. Non dimentichiamo che ilin Italia poneva in essere il divieto di assembramento, dicendoratio: se c’è l’assembramento, ci possono essere le ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid polemica Covid, polemica Fusaro-Sileri su La7. “Mascherina come camicia nera Il Fatto Quotidiano Il coronavirus può sopravvivere su alcune superfici fino a 28 giorni

a una persona con il Covid o hanno contatto diretto con lui sono quelle con il rischio massimo di infezione”. Di recente (e dopo diversi tira e molla che hanno causato non poche polemiche) i Cdc hanno ...

Annullate Luci d’Artista a Salerno a causa del Covid

Annullate le Luci d'Artista a Salerno a causa del Covid. Lo comunica l'assessore al Commercio del Comune di Salerno Dario Loffredo a margine di una conferenza, stamattina, a Palazzo di Città. Loffredo ...

Annullate le Luci d'Artista a Salerno a causa del Covid. Lo comunica l'assessore al Commercio del Comune di Salerno Dario Loffredo a margine di una conferenza, stamattina, a Palazzo di Città. Loffredo ...