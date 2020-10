Covid a Napoli, focolaio in una casa per anziani: 48 positivi su 225 tamponi, quasi tutti asintomatici (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un focolaio di Covid 19 si è sviluppato all’interno della residenza per anziani dell’Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria, a Napoli, in via Colli Aminei. Lo si apprende da fonti della struttura sanitaria regionale. All’interno della residenza ci sono attualmente 48 positivi, sui 225 tamponi effettuati ieri. I positivi sono quasi tutti asintomatici a parte qualcuno che ha dei sintomi non gravi, come un po’ di febbre. L’Asl sta monitorando la residenza ed è intervenuta per isolare i positivi, creare percorsi che li separino dai negativi e assicurare la sicurezza dei residenti. L’Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria dove si ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 ottobre 2020) Undi19 si è sviluppato all’interno della residenza perdell’Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria, a, in via Colli Aminei. Lo si apprende da fonti della struttura sanitaria regionale. All’interno della residenza ci sono attualmente 48, sui 225effettuati ieri. Isonoa parte qualcuno che ha dei sintomi non gravi, come un po’ di febbre. L’Asl sta monitorando la residenza ed è intervenuta per isolare i, creare percorsi che li separino dai negativi e assicurare la sicurezza dei residenti. L’Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria dove si ...

