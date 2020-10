Coronavirus, l’appello di Mattia Guarneri, il più giovane italiano in terapia intensiva: “A tutti piace divertirsi, ma rispettate le norme” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Il virus colpisce veramente e può fare davvero male: divertitevi mantenendo le norme che siamo prefissati da inizio pandemia”. È l’appello che arriva dal diciottenne Mattia Guarnieri, il più giovane italiano ricoverato in terapia intensiva dopo aver contratto una forma molto grave di Covid. Oggi parla in un video trasmesso a Ogni Mattina su Tv8 e fa un appello diretto soprattutto ai suoi coetanei. “A tutti piace divertirsi, ma dobbiamo anche salvaguardare la vita delle altre persone” L'articolo Coronavirus, l’appello di Mattia Guarneri, il più giovane italiano in terapia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Il virus colpisce veramente e può fare davvero male: divertitevi mantenendo le norme che siamo prefissati da inizio pandemia”. È l’appello che arriva dal diciottenneGuarnieri, il piùricoverato indopo aver contratto una forma molto grave di Covid. Oggi parla in un video trasmesso a Ogni Mattina su Tv8 e fa un appello diretto soprattutto ai suoi coetanei. “A, ma dobbiamo anche salvaguardare la vita delle altre persone” L'articolo, l’appello di, il piùin...

