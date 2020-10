Chi passeggia deve mettere la mascherina, chi corre no (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quando è obbligatoria la mascherina all’aperto? Ieri la circolare del capo di gabinetto Bruno Frattasi ha creato un putiferio. Il Viminale è intervenuto per precisare che chi fa jogging o footing non deve indossare la mascherina. Per attività motoria, sottolinea il ministero, “deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva”. Quindi, conclude, “jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina”. Oggi Frattasi spiega in un’intervista al Corriere della Sera: In realtà c’è confusione tra attività motorie e attività sportive. «Nella circolare si ribadisce che ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quando è obbligatoria laall’aperto? Ieri la circolare del capo di gabinetto Bruno Frattasi ha creato un putiferio. Il Viminale è intervenuto per precisare che chi fa jogging o footing nonindossare la. Per attività motoria, sottolinea il ministero, “intendersi la merata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva”. Quindi, conclude, “jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di”. Oggi Frattasi spiega in un’intervista al Corriere della Sera: In realtà c’è confusione tra attività motorie e attività sportive. «Nella circolare si ribadisce che ...

