Bisognerebbe essere onesti, sulla salita dei contagi hanno influito più le elezioni che la scuola (Di lunedì 12 ottobre 2020) Potremmo essere, anche solo a volte, onesti intellettualmente. Insomma nessuno ha scritto che il boom dei contagi si è avuto dopo una tornata elettorale libera, senza misurazione, senza sanificazione continua di cabine e matite, senza il briciolo di un controllo agli ingressi. Calcolate il periodo e tirate le somme. Almeno in Campania la situazione sui seggi elettorali era la seguente Nessuna precauzione! Mutismo in quei due giorni, mutismo sulle condizioni e sui picchi, si parlava addirittura di stadi riaperti al venticinque percento e normalità quasi acquisita. Ed invece, a due settimane dalla due giorni elettorale sono balzati in alto i numeri dei positivi e la minaccia del lockdown pare imminente. Giustificabile la paura, accettabile la premura delle istituzioni e condivisibile la presa di posizione per attenuare i ...

