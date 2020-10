Trump | “Ora sono immunizzato Biden è un bugiardo e i democratici proveranno a rubare le elezioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020) Brucia le tappe il presidente Usa Donaldche oggi, oltre a dichiararsi pienamente guarito, si è definito “”. “Sembra che io siaal Covid, non posso prendere il virus e non posso trasmetterlo. Mi sento bene, meglio di quanto non mi sia mai sentito negli ultimi 20 anni”, ha affermatoin un’intervista a Fox. “Ora avete un presidente, che non deve nascondersi nello scantinato”, ha continuato il presidente, poi precisando “non so per quanto: forse per un periodo lungo, forse per un periodo breve e forse per la vita. Nessuno lo sa con sicurezza ma”. Il presidente ha fatto sapere di avere “ricevuto il via libera dei medici della Casa Bianca per ...