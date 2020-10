Studenti accalcati sugli scuolabus | esplode la polemica sui social

Leggi su meteoweek

(Di domenica 11 ottobre 2020), troppo vicini tra loro,: ma per le aziende di trasporto e per gli autisti va tutto bene.praticamente uno sull’altro neglimentre vanno o tornano da scuola. Tutti con le mascherine, ma veramente troppo vicini. Edlasui: l’ultimo caso segnalato è quello in riferimento … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.