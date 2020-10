Grande Fratello Vip: lutto per Francesco Oppini, il dolore di Alba Parietti (Di domenica 11 ottobre 2020) C’è stato un grave lutto per Francesco Oppini, concorrente del Grande Fratello Vip. E’ stata proprio Alba Parietti ad informare dell’accaduto, tramite un post condiviso sul suo profilo personale di Instagram. In molti si sono chiesti come farà Alba Parietti ad informare Francesco del grave lutto, dato che il giovane è particolarmente legato a questa … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 11 ottobre 2020) C’è stato un graveper, concorrente delVip. E’ stata proprioad informare dell’accaduto, tramite un post condiviso sul suo profilo personale di Instagram. In molti si sono chiesti come faràad informaredel grave, dato che il giovane è particolarmente legato a questa … L'articolo

IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - Mau_ra26 : Grande fratello ma non possiamo far finta di nulla e andare avanti come se questa nomination non ci fosse mai stata? #gfvip - agoacciaio : @guffanti_marco @LBiglione @luisa_chiari @virginiaraggi @RomaInforma E quindi reati benunce zero? Non sapete come s… -