Grande Fratello Vip, coccole tra Dayane Mello e Adua Del Vesco: scatta anche un bacio appassionato (Di domenica 11 ottobre 2020) L'atmosfera si fa bollente nella casa del Grande Fratello Vip. Tra Dayane Mello e Adua Del Vesco è scattato un feeling speciale e le due si sono lasciate andare a coccole ed effusioni. La modella brasiliana si è dimostrata sin da subito molto estroversa nel manifestare i propri sentimenti e così, durante una conversazione in giardino, si è lasciata andare a un bacio appassionato con Adua. Un bacio che non ha lasciato indifferenti gli altri concorrenti del reality, che hanno assistito a tutta la scena. In realtà, tra Dayane e Adua ci sarebbe solo una grande amicizia, nata proprio all'interno della casa.

