Gara di rally finisce in tragedia in Portogallo:morta la 21enne Laura Salvo (Di domenica 11 ottobre 2020) Quella che si prospettava una Gara ricca di spettacolo e divertimento, si è rivelata una terribile tragedia: durante un rally in Portogallo, un incidente ha causato la morte di una 21enne spagnola. Laura Salvo, copilota di Miquel Socias, è morta a causa di un tragico incidente mentre si trovava a bordo di una Peugeot 208. La vettura è uscita di strada colpendo un'altra auto uscita di strada qualche istante prima. La prima tappa di Vidreiro-Centro de Portugal registra dunque una vittima: l'impatto è stato fatale per la 21enne che è morta sul colpo. A nulla è servito il pronto intervento dei medici, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte della ...

