Flash News dell’11 Ottobre 2020 (Di domenica 11 ottobre 2020) Preoccupa il nuovo balzo dei contagi da Coronavirus in Italia con la Lombardia che si conferma maglia nera per numero di nuovi casi. Il Governo deciso ad evitare un nuovo lockdown e prepara nuove misure, tra le ipotesi stop agli sport di contatto amatoriale come il calcetto, somministrazione di alcolici da asporto fino alle 21, divieto di assembramenti fuori da bar, pub e ristoranti. Chiusura dei locali alle 24. Limiti ai raduni, riti e feste anche in casa. Quarantena ridotta a dieci giorni. Nel pomeriggio riunione d’urgenza del Comitato Tecnico Scientifico;Nuovo record di contagi nel mondo: secondo gli ultimi conteggi dell’OMS gli Stati Uniti restano il Paese più colpito. Oltre 383 mila contagi in 24 ore, 123.684 casi in una sola giornata in Europa;Oggi la giornata Nazionale dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro. Sono già 830 dall’inizio ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 11 ottobre 2020) Preoccupa il nuovo balzo dei contagi da Coronavirus in Italia con la Lombardia che si conferma maglia nera per numero di nuovi casi. Il Governo deciso ad evitare un nuovo lockdown e prepara nuove misure, tra le ipotesi stop agli sport di contatto amatoriale come il calcetto, somministrazione di alcolici da asporto fino alle 21, divieto di assembramenti fuori da bar, pub e ristoranti. Chiusura dei locali alle 24. Limiti ai raduni, riti e feste anche in casa. Quarantena ridotta a dieci giorni. Nel pomeriggio riunione d’urgenza del Comitato Tecnico Scientifico;Nuovo record di contagi nel mondo: secondo gli ultimi conteggi dell’OMS gli Stati Uniti restano il Paese più colpito. Oltre 383 mila contagi in 24 ore, 123.684 casi in una sola giornata in Europa;Oggi la giornata Nazionale dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro. Sono già 830 dall’inizio ...

Ultime Notizie dalla rete : Flash News FLASH NEWS: Inter, anche Ashley Young positivo al Covid Inter Dipendenza "No al concorso della scuola durante l'emergenza": docenti in piazza a Cagliari

Nuova mobilitazione dei docenti precari: mercoledì saranno in piazza Palazzo a Cagliari dalle 15 "per rivendicare una scuola sicura" e "per opporsi alle scelte del ministro dell'Istruzione Lucia Azzol ...

