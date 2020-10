Covid Campania, ancora un lieve calo: 633 casi. Due morti, 61 in terapia intensiva (Di domenica 11 ottobre 2020) Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania: lieve calo dei contagi, con 633 positivit su 9.232 tamponi (in totale i positivi sono 18.530... Leggi su ilmattino (Di domenica 11 ottobre 2020) Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi della Regionedei contagi, con 633 positivit su 9.232 tamponi (in totale i positivi sono 18.530...

Agenzia_Ansa : #Covid schizzano i contagi oltre quota 5mila. 28 i decessi. I tamponi oltre 128mila. La Lombardia torna la prima re… - Agenzia_Ansa : #Covid-19 In 200 ad un matrimonio, focolaio a Monte di Procida #ANSA - Sport_Mediaset : +++ #NAPOLI, LA REGIONE CAMPANIA BLOCCA LA PARTENZA VERSO TORINO PER RISCHIO #COVID. +++ #SportMediaset #Ultimora - neifatti : Covid, in Campania 633 nuovi positivi - ASampierdarena : RT @ASampierdarena: 'Queues' Nuovi positivi emersi oggi su casi testati (dati PC). #COVID Lombardia 1032 (-108) / 9950??10.37% Campania 6… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Coronavirus Campania, a Napoli positivo un medico di medicina generale. DIRETTA Sky Tg24 Covid: controlli ps Napoli e provincia, multate 39 persone

Numerosi controlli finalizzati al rispetto delle misure anti Covid-19 sono stati effettuati dalla Questura a Napoli e in provincia durante il weekend, nell'ambito delle attività di prevenzione general ...

Coronavirus, prima notte di movida blindata a Napoli: il bilancio delle sanzioni

Prima notte di movida blindata ieri in Campania, dopo l'ordinanza della Regione del 5 ottobre. Il bilancio dei controlli anti-covid effettuati ieri sera e nella notte dai carabinieri del Comando provi ...

Numerosi controlli finalizzati al rispetto delle misure anti Covid-19 sono stati effettuati dalla Questura a Napoli e in provincia durante il weekend, nell'ambito delle attività di prevenzione general ...Prima notte di movida blindata ieri in Campania, dopo l'ordinanza della Regione del 5 ottobre. Il bilancio dei controlli anti-covid effettuati ieri sera e nella notte dai carabinieri del Comando provi ...