Carolina Morace fa coming out: "sono sposata con una donna, troppa omofobia nel calcio" (Di domenica 11 ottobre 2020) Carolina Morace fa coming out e racconta la sua storia con la compagna Nicola Jane Williams: l'ex capitano della nazionale di calcio femminile accusa il mondo del calcio di omofobia. Carolina Morace ha fatto coming out rivelando di essersi sposata due volte con una donna, Nicola Jane Williams. La più grande calciatrice italiana di sempre ha parlato dell'omofobia nel mondo del calcio in un'intervista al Corriere della Sera. Il suo libro, Fuori dagli schemi, scritto con la giornalista Alessia Tarquinio uscirà il prossimo 13 ottobre e nel raccontarsi Carolina Morace ha parlato per la prima volta del suo amore per un'altra donna, l'australiana Nicola Jane Williams.

HuffPostItalia : Carolina Morace fa coming out: 'Amo Nicola Jane e voglio un figlio da lei' - Corriere : Carolina Morace fa coming out: «Amo una donna, desideriamo un figlio. Nel calcio troppa... - fedesene : Bellissima l’intervista di ?@MadameSwann? a ?@CarolinaMorace? Da leggere! - Bruxmela : RT @dorinileonardo: Carolina e Nìcola, sposate non una ma due volte. bella intervista di @MadameSwann - Moixus1970 : RT @dorinileonardo: Carolina e Nìcola, sposate non una ma due volte. bella intervista di @MadameSwann -