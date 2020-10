Barbara d’Urso sbugiarda Iconize: “Con me ha chiuso, si deve vergognare” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Barbara d’Urso ha sbugiardato Marco Ferrero, in arte Iconize, durante la diretta di Live, che ha inscenato un’aggressione omofoba. Barbara d’Urso aveva promesso ai suoi fedeli telespettatori che questa sera a Live ci sarebbe stato Marco Ferrero, Iconize, per chiarire una volta e per tutte le accuse che lo vedrebbero aver inscenato una finta aggressione … L'articolo Barbara d’Urso sbugiarda Iconize: “Con me ha chiuso, si deve vergognare” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 12 ottobre 2020)d’Urso hato Marco Ferrero, in arte, durante la diretta di Live, che ha inscenato un’aggressione omofoba.d’Urso aveva promesso ai suoi fedeli telespettatori che questa sera a Live ci sarebbe stato Marco Ferrero,, per chiarire una volta e per tutte le accuse che lo vedrebbero aver inscenato una finta aggressione … L'articolod’Urso: “Con me ha, sivergognare” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : BARBARA D’URSO SEI UNA QUEEN #noneladurso - trash_italiano : Tutti gli ospiti di #DomenicaLive e #noneladurso: Paolo e Clizia tornano da Barbara, Gabriel Garko e Angela da Mond… - trash_italiano : Barbara d’Urso sempre più social: Katuxa di 'wow che caldo' sbarcherà a #Pomeriggio5 venerdì 9 - rivesbolton : barbara d’urso non sei credibile se dici che non vuoi più iconize per la sua finta aggressione omofoba, e poi invit… - citygirl916 : Lady Gaga ospite speciale da Barbara d’Urso #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Zingaretti stasera in Rai da Fabio Fazio, insorge la Lega: «Elezioni in corso, offesa al servizio pubblico».... Corriere della Sera