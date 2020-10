Uomini e Donne gossip, Francesco Monte va al Festival di Sanremo (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo aver partecipato con grande successo al talent di Carlo Conti “Tale e Quale Show”, per il quale ha ricevuto i complimenti anche dell’ex cognata Belen Rodriguez, Francesco Monte fa un passo del tutto inaspettato. Sì, perché l’ex tronista di Uomini e Donne è pronto a sbarcare niente meno che al Festival di Sanremo 2021! Sì, perché il trentenne pugliese ha superato i provini per la sezione giovani e sarà dunque tra le nuove proposte con un brano inedito. Ovviamente in rete non sono mancati né i complimenti dei fan, né tanto meno gli sfottò degli haters. Riuscirà Monte a farsi valere come a “Tale e Quale Show”? Lo scopriremo a febbraio! Dello stesso argomento ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo aver partecipato con grande successo al talent di Carlo Conti “Tale e Quale Show”, per il quale ha ricevuto i complimenti anche dell’ex cognata Belen Rodriguez,fa un passo del tutto inaspettato. Sì, perché l’ex tronista diè pronto a sbarcare niente meno che aldi2021! Sì, perché il trentenne pugliese ha superato i provini per la sezione giovani e sarà dunque tra le nuove proposte con un brano inedito. Ovviamente in rete non sono mancati né i complimenti dei fan, né tanto meno gli sfottò degli haters. Riusciràa farsi valere come a “Tale e Quale Show”? Lo scopriremo a febbraio! Dello stesso argomento ...

