Traffico Roma del 10-10-2020 ore 12 | 30

(Di sabato 10 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane aNord incolonnano in più sulla via Cassia all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro è da via dei Due Ponti sul raccordo sempre in uscita della città ci sono in colonna 20 atleti anche sulla via Salaria dalla tangenziale all’aeroporto dell’Urbe e da Villa Spada sino al Raccordo proprio sulla tangenziale in direzione San Giovanni per incidente dalla via Tiburtina cena una rampa di ingresso per laL’Aquila alla Aurelio attenzione un altro incidente ...