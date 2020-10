Serie A, effetto Covid sugli stipendi: ingaggi giù del 5% (Di sabato 10 ottobre 2020) stipendi Serie A 2020 2021 – effetto Covid anche sugli stipendi: arrivano i tagli, dopo le ultime stagioni in costante crescita. Secondo i dati resi noti dalla Gazzetta dello Sport, infatti, nella stagione 2020/21 il monte ingaggi della Serie A calerà di circa il 5%: si tratta del primo calo dopo diverse stagioni in aumento … L'articolo Serie A, effetto Covid sugli stipendi: ingaggi giù del 5% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 10 ottobre 2020)A 2020 2021 –anche: arrivano i tagli, dopo le ultime stagioni in costante crescita. Secondo i dati resi noti dalla Gazzetta dello Sport, infatti, nella stagione 2020/21 il montedellaA calerà di circa il 5%: si tratta del primo calo dopo diverse stagioni in aumento … L'articoloA,giù del 5% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Serie effetto Calcio, effetto Covid-19 sulla Serie A: i top club hanno già bruciato 650 milioni Il Sole 24 ORE Il Giornale - Si teme il boomerang dei campionati in giro

Come riferisce il Giornale, L'effetto boomerang è dietro l'angolo. Tanti, tantissimi giocatori sparsi in giro per il mondo con le rispettive nazionali, nel bel mezzo della ...

