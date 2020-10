Roland Garros 2020, fenomeno Swiatek: batte Kenin in due set e vince il primo Slam a 19 anni (Di sabato 10 ottobre 2020) fenomeno Iga Swiatek! La polacca, a soli 19 anni, vince il Roland Garros 2020, superando in finale in due set 6-4 6-1 la più esperta statunitense Sofia Kenin. Un percorso impeccabile coronato con il primo trionfo in un torneo del Grande Slam, ottenuto dopo un ultimo atto totalmente dominato. Avvio di gara praticamente perfetto per la polacca che, oltre a tenere senza alcun problema due turni di servizio, centra subito il break nel secondo game, sorprendendo la sua avversaria. Nel quinto game, però, la numero sei del ranking Wta reagisce e piazza il contro-break, rimettendo in equilibrio l’incontro; poco più tardi Swiatek, dopo aver sprecato due palle break, strappa nuovamente ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020)Iga! La polacca, a soli 19il, superando in finale in due set 6-4 6-1 la più esperta statunitense Sofia. Un percorso impeccabile coronato con iltrionfo in un torneo del Grande, ottenuto dopo un ultimo atto totalmente dominato. Avvio di gara praticamente perfetto per la polacca che, oltre a tenere senza alcun problema due turni di servizio, centra subito il break nel secondo game, sorprendendo la sua avversaria. Nel quinto game, però, la numero sei del ranking Wta reagisce e piazza il contro-break, rimettendo in equilibrio l’incontro; poco più tardi, dopo aver sprecato due palle break, strappa nuovamente ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland-Garros, Djokovic accede alla finale Battuto il greco Tsitsipas in 5 set (6-3, 6-2, 5-7, 4-6… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Martina #Trevisan supera 6-4 6-4 Kiki Bertens, è ai quarti di finale del Roland Garros!?? R… - RaiRadio2 : L’Italia avanti sulla terra rossa. Forza Jannik, forza Martina. Guardiamo a voi per far ripartire il paese. Chi rit… - EnricoDon3 : Iga Swiatek, 19 anni, polacca, ha vinto il Roland Garros. Una campionessa pronta ad ereditare lo scettro di Serena… - LaDialettica : RT @LucaFiorino24: Come fu per Ostapenko nel 2017 a Parigi, anche per Swiatek il successo al Roland Garros rappresenta il primo titolo in c… -