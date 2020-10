Movida fuori controllo a Bologna | assembramenti e niente mascherina

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 10 ottobre 2020) “Mascherine addio!”, scrivono su Facebook i comitati di residenti della zona universitaria di, che ieri sera, come accadeva prima dell’esplodere della pandemia, sembrava incarnare come se nulla fosse il ruolo che si è conquistata negli anni di simbolo dellacittadina.Tanti giovani, soprattutto studenti, che sono tornati dopo l’estate e il lungo periodo di lockdown e che nella maggior parte dei casi non indossavano la, ma preferivano tenerla legata al braccio, oppure abbassata sul mento.Eppure ail provvedimento del Consiglio dei ministri che da giovedì scorso ha reso laobbligatoria all’aperto, per porre un freno all’aumento dei contagi, era già stato anticipato da una decina di giorni da ...