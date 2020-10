“Mi viene da piangere” Crisanti | con Zaia finisce malissimo | “venditore di fumo” | questa roba? Una buffonata

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Andreae Lucasi sono lasciati male dopo aver condotto insieme in maniera brillante la battaglia al coronavirus nelle settimane più drammatiche per il Veneto. Adesso i due sono in scontro perenne: o meglio, è il virologo dell'Università di Padova a non perdere occasione per parlar male del governatore leghista. In un'intervista rilasciata a Tpi,ha commentato la proposta dei tamponi fai da te: “Sono una. Una follia totale, una cosa che non sta né in cielo né in terra. Non sanno proprio che pesci prendere. Il tampone fai da te non dà nessuna certificazione ed è inutile. Dove vanno a finire quei numeri? Se risulti positivo dovescritto? Non risulterebbe nelle stime quotidiane. A che serve allora? Un ...