Lockdown a Monte di Procida: le precisazioni del Sindaco (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMonte di Procida (Na) – Dopo il Lockdown cittadino disposto nelle ultime ore dall’amministrazione comunale di Monte di Procida arrivano le precisazioni – di rito – del Sindaco flegreo, Giuseppe Pugliese. “Oggi – spiega Pugliese – sentirò Regione Campania e i vertici dell’Asl per cercare di avere maggiori informazioni così da poter orientare nel modo giusto le prossime azioni”. Nelle ultime ore sono stati in tanti a contattare il primo cittadino in merito alla drastica decisione. “Ho ricevuto – racconta il Sindaco di Monte di Procida – 133 telefonate e circa 60 chiamate su whatsapp da chi, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Na) – Dopo ilcittadino disposto nelle ultime ore dall’amministrazione comunale didiarrivano le– di rito – delflegreo, Giuseppe Pugliese. “Oggi – spiega Pugliese – sentirò Regione Campania e i vertici dell’Asl per cercare di avere maggiori informazioni così da poter orientare nel modo giusto le prossime azioni”. Nelle ultime ore sono stati in tanti a contattare il primo cittadino in merito alla drastica decisione. “Ho ricevuto – racconta ildidi– 133 telefonate e circa 60 chiamate su whatsapp da chi, ...

ilRomanistaweb : ?? Monte ingaggi sotto quota 100 (pag. 2-3) ?? Sponsor tecnico, in pole adesso c'é New Balance (pag. 3) ? Marcucci… - valy_s : @DottAngeloC @mignoloeprof @CloudHaunted @guidobolandrina Anche se avessi deciso io non staremmo qui a contare i po… - Capobianco2005C : @RobertoBurioni @ricpuglisi Resta il fatto che il #Lockdown (soprattutto se più 'rigoroso') è l'estrema soluzione d… - GianRattazzi : @PBPcalcio @Brahim @DalotDiogo @jenspetter99 Penso che il Milan tagliando pesantemente il monte ingaggi e praticame… -

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown Monte Monte di Procida, Comune in lockdown: “La salute prima di tutto” anteprima24.it Valentino Rossi ‘work in progress’: progetti team VR46 e Rally di Monza

Valentino Rossi accelera sul progetto del team VR46 in MotoGP e sul trasferimento di Luca Marini in Ducati. E guarda con attenzione al Rally di Monza 2020.

Gaeta risponde al “mini lockdown” con i bambini e Rodari

Si svolgerà infatti in diretta Facebook, ma in modalità partecipativa, il settimo incontro del tour “Undici volte Rodari” ...

Valentino Rossi accelera sul progetto del team VR46 in MotoGP e sul trasferimento di Luca Marini in Ducati. E guarda con attenzione al Rally di Monza 2020.Si svolgerà infatti in diretta Facebook, ma in modalità partecipativa, il settimo incontro del tour “Undici volte Rodari” ...