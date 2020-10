Laboratori e creatività in via Tasso Riapre il ristorante didattico «Taste» (Di sabato 10 ottobre 2020) Ha riaperto nella serata di venerdì 9 ottobre «Taste», il ristorante didattico degli studenti dell’alberghiero cittadino «ISchool». Il ristorante di via Tasso, premiato da Tripadvisor come Travellers’ Choice 2020, si ripropone al pubblico con una formula completamente nuova. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 10 ottobre 2020) Ha riaperto nella serata di venerdì 9 ottobre «», ildegli studenti dell’alberghiero cittadino «ISchool». Ildi via, premiato da Tripadvisor come Travellers’ Choice 2020, si ripropone al pubblico con una formula completamente nuova.

