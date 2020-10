“Esco per una passeggiata”. Mamma Elena trovata morta, era scomparsa da una settimana (Di sabato 10 ottobre 2020) San donà di Piave, dopo giorni di ricerche è stato ritrovato il corpo di Elena. Si conclude con una scoperta tragica, l’iter di ricerche avviate per 48 ore allo scopo di ritrovare Mamma Elena. La donna si era allontanata per andare a fare una passeggiata, ma non ha fatto più ritorno. Elena Gulino, Mamma di 55 anni, è stata trovata morta a Eracela. La denuncia della scomparsa della donna è stata esposta dalla sorella e dal cognato. Mamma di due figli, Elena Gulino viveva anche con la sorella e il cognato in via Turati a San Donà, gli ultimi ad aver visto la donna prima che facesse quella passeggiata poi rivelatesi conclusiva di una una vita intera. Dopo la denuncia ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) San donà di Piave, dopo giorni di ricerche è stato ritrovato il corpo di. Si conclude con una scoperta tragica, l’iter di ricerche avviate per 48 ore allo scopo di ritrovare. La donna si era allontanata per andare a fare una passeggiata, ma non ha fatto più ritorno.Gulino,di 55 anni, è stataa Eracela. La denuncia delladella donna è stata esposta dalla sorella e dal cognato.di due figli,Gulino viveva anche con la sorella e il cognato in via Turati a San Donà, gli ultimi ad aver visto la donna prima che facesse quella passeggiata poi rivelatesi conclusiva di una una vita intera. Dopo la denuncia ...

