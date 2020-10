Covid | arriva la stretta su movida | feste private e calcetto Nuovi incentivi per lo smart working | quarantena a 10 giorni

Agenzia_Ansa : #Covid: arriva una nuova stretta, da movida a smart working. Ipotesi chiusura locali alle 24 #ANSA… - sole24ore : Covid: arriva nuova stretta, da movida a smart working - sole24ore : #Covid: arriva nuova stretta, da #movida a #smartworking - emmabaccaglio : #adottaunsegno odierno x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Coronavirus: #movida, #spettacoli e #sport amatoriali.… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Covid: arriva una nuova stretta, da movida a smart working. Ipotesi chiusura locali alle 24 #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid arriva

Il Sole 24 ORE

E’ il suggerimento che arriva da Matteo Bassetti, e componente della task force Covid-19 della Liguria, rivolge al Cts tramite l’Adnkronos Salute. “Secondo me – ha aggiunto il direttore ...In sostanza dove non arriveremo noi arriveranno loro e ci chiameranno subito in caso ... contro assembramenti e mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza anti – covid. La polizia locale di ...