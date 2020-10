Bonucci: “Grazie al protocollo possiamo giocare e questo è quello che conta” (Di sabato 10 ottobre 2020) Insieme a Roberto Mancini, in conferenza stampa pre Polonia, ha parlato anche il difensore della Juventus e della Nazionale, Leonardo Bonucci. Uno dei temi toccati è stato quello dell’emergenza Covid. “Ci sono delle regole che ci permettono di stare abbastanza tranquilli. Dispiace vivere questo momento, ma grazie alle regole possiamo giocare le partite e questo è quello che conta”. Bonucci ha parlato anche della bolla Juve. “Eravamo tranquilli, eravamo nella bolla ma più per precauzione che per effettiva necessità. Per seguire un protocollo creato ad hoc per continuare a giocare. Ora ci mettiamo alle spalle le polemiche e tutto il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Insieme a Roberto Mancini, in conferenza stampa pre Polonia, ha parlato anche il difensore della Juventus e della Nazionale, Leonardo. Uno dei temi toccati è statodell’emergenza Covid. “Ci sono delle regole che ci permettono di stare abbastanza tranquilli. Dispiace viveremomento, ma grazie alle regolele partite eche conta”.ha parlato anche della bolla Juve. “Eravamo tranquilli, eravamo nella bolla ma più per precauzione che per effettiva necessità. Per seguire uncreato ad hoc per continuare a. Ora ci mettiamo alle spalle le polemiche e tutto il ...

