Tagli corti autunno 2020: le ispirazioni dalle star (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’ultima rivoluzione hair registrata tra le star è quella di Maisie Williams. L’attrice, di recente, ha abbandonato il suo caschetto per cedere al fascino del mullet, taglio rubato alle celebri rockstar degli anni Ottanta e tornato di recente sotto i riflettori. Ma insieme a lui, a fare (nuovamente) capolino tra i tagli corti dell’autunno c’è proprio lui, il bowl cut, ma nella sua versione meno rigorosa. Un taglio leggendario – sfoggiato tra le ultime da Charlize Theron – ma rivisitato nelle linee che, come ci spiega Sergio Maggi, hairstylist e teacher di Evos Parrucchieri, supera in corsa il long pixie. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’ultima rivoluzione hair registrata tra le star è quella di Maisie Williams. L’attrice, di recente, ha abbandonato il suo caschetto per cedere al fascino del mullet, taglio rubato alle celebri rockstar degli anni Ottanta e tornato di recente sotto i riflettori. Ma insieme a lui, a fare (nuovamente) capolino tra i tagli corti dell’autunno c’è proprio lui, il bowl cut, ma nella sua versione meno rigorosa. Un taglio leggendario – sfoggiato tra le ultime da Charlize Theron – ma rivisitato nelle linee che, come ci spiega Sergio Maggi, hairstylist e teacher di Evos Parrucchieri, supera in corsa il long pixie.

krsnaballarama : RT @krsnaballarama: Capelli Primavera Estate 2021: look di tendenza dalle sfilate - krsnaballarama : RT @krsnaballarama: Capelli Primavera Estate 2021: look di tendenza dalle sfilate - krsnaballarama : RT @krsnaballarama: Capelli Primavera Estate 2021: look di tendenza dalle sfilate - krsnaballarama : RT @krsnaballarama: Capelli Primavera Estate 2021: look di tendenza dalle sfilate - krsnaballarama : RT @krsnaballarama: Capelli Primavera Estate 2021: look di tendenza dalle sfilate -

Ultime Notizie dalla rete : Tagli corti Tagli corti autunno 2020: le ispirazioni dalle star Vanity Fair Italia Sagre e feste verso il taglio, si lavora al nuovo regolamento

Ogni associazione o partito potrà occupare al massimo 15 giorni in un anno Restano in gran parte invariati i criteri per la stesura del calendario ...

Diamoci un taglio: tagli capelli autunno 2020

Scopriamo insieme quelli più alla moda per questo autunno 2020 Ecco le 5 tendenze per i tagli dei capelli autunno 2020. Avete deciso di darci un taglio? I tagli dei capelli medi autunno 2020 non devon ...

Ogni associazione o partito potrà occupare al massimo 15 giorni in un anno Restano in gran parte invariati i criteri per la stesura del calendario ...Scopriamo insieme quelli più alla moda per questo autunno 2020 Ecco le 5 tendenze per i tagli dei capelli autunno 2020. Avete deciso di darci un taglio? I tagli dei capelli medi autunno 2020 non devon ...