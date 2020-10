"Roba talmente scandalosa che non merita di essere commentata". Feltri demolisce Di Maio in 30 secondi (Di venerdì 9 ottobre 2020) "La situazione è talmente scandalosa che non merita di essere commentata". Vittorio Feltri stronca il reddito di cittadinanza in diretta da Paolo Del Debbio. Ospite in studio di Dritto e rovescio, il direttore di Libero non lascia scampo alla misura grillina fortemente voluta da Luigi Di Maio: "Il concetto è sbagliato, non puoi dare soldi a chi non solo non ha un lavoro, ma manco lo cerca. Se ti ricordi, c'erano i famosi navigator che hanno trovato un posto di lavoro per se stessi ma non sanno trovare a nessun'altro, perché non erano stati capaci nemmeno a trovare il proprio". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) "La situazione èche nondi". Vittoriostronca il reddito di cittadinanza in diretta da Paolo Del Debbio. Ospite in studio di Dritto e rovescio, il direttore di Libero non lascia scampo alla misura grillina fortemente voluta da Luigi Di: "Il concetto è sbagliato, non puoi dare soldi a chi non solo non ha un lavoro, ma manco lo cerca. Se ti ricordi, c'erano i famosi navigator che hanno trovato un posto di lavoro per se stessi ma non sanno trovare a nessun'altro, perché non erano stati capaci nemmeno a trovare il proprio".

