Report Covid: 77% dei focolai in famiglia (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Italia sono complessivamente 3.805 i focolai di Covid-19 attivi, di cui 1.181 nuovi, con entrambi i dati in aumento per la decima settimana consecutiva: nella precedente settimana erano 3.266 quelli attivi di cui 909 nuovi. focolai che sono stati registrati nella quasi totalità delle province italiane (104 su 107), e che nella maggior parte dei casi (77,6%) continuano a verificarsi in ambito domiciliare. Continua invece a scendere la percentuale dei focolai rilevati nell’ambito di attività ricreative (4,1% vs 4,5% della settimana precedente). E’ quanto risulta dal monitoraggio settimanale realizzato da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia in Italia. “La trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio ... Leggi su udine20 (Di venerdì 9 ottobre 2020) In Italia sono complessivamente 3.805 idi-19 attivi, di cui 1.181 nuovi, con entrambi i dati in aumento per la decima settimana consecutiva: nella precedente settimana erano 3.266 quelli attivi di cui 909 nuovi.che sono stati registrati nella quasi totalità delle province italiane (104 su 107), e che nella maggior parte dei casi (77,6%) continuano a verificarsi in ambito domiciliare. Continua invece a scendere la percentuale deirilevati nell’ambito di attività ricreative (4,1% vs 4,5% della settimana precedente). E’ quanto risulta dal monitoraggio settimanale realizzato da Istituto superiore di sanità e ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia in Italia. “La trasmissione locale del virus, diffusa su tutto il territorio ...

