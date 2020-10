Regione Lazio: notizie false su nuove misure restrittive (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – “Sta circolando in queste ore su WhatsApp un messaggio in cui si parla di ‘Ulteriori misure restrittive emanate con un’ordinanza della Regione Lazio’. Nel messaggio non viene specificato che le nuove misure riguardano solo ed esclusivamente l’area della provincia di Latina. Si tratta dunque di una fake news”. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – “Sta circolando in queste ore su WhatsApp un messaggio in cui si parla di ‘Ulterioriemanate con un’ordinanza della’. Nel messaggio non viene specificato che leriguardano solo ed esclusivamente l’area della provincia di Latina. Si tratta dunque di una fake news”. Lo comunica in una nota la

