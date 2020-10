Questa app contro la crisi climatica stravolgerà le vostre abitudini in favore dell’ambiente (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si chiama AWorld, la nuova app italiana scelta dall'Onu contro la crisi climatica. Intervista di Mashable al co-fondatore Alessandro Armillotta AWorld è la nuova app che nasce dall'idea di tre ragazzi italiani con il sogno di salvare il pianeta Leggi su it.mashable (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si chiama AWorld, la nuova app italiana scelta dall'Onula. Intervista di Mashable al co-fondatore Alessandro Armillotta AWorld è la nuova app che nasce dall'idea di tre ragazzi italiani con il sogno di salvare il pianeta

_MiBACT : Questa è la 'Settimana scarica @immuni_app', cercala in app store. Immuni è la app che aiuta a combattere l'epidemi… - peppeprovenzano : Questa cartina segna un divario che, davvero, non possiamo permetterci. Per fortuna possiamo colmarlo molto facilme… - SerieA : Ecco la classifica aggiornata dopo le tre gare di questa sera. ?? Segui l’App ufficiale di Lega Serie A per non perd… - kurokofangirl : RT @Start_to_simile: Ma quanto è stupida questa storia dell'età? Ahahah, fate ridere. Le regole non le fate voi, nessuno deve essere obblig… - GHERARDIMAURO1 : RT @FrancescoLollo1: #Tg2: La nostra pazienza non è infinita e non è infinita quella degli italiani. Di fronte a questa crisi economica il… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa app Questa app vi consiglia la giusta build di Google Fotocamera da installare TuttoAndroid.net Iscritto dal: Mar 2002

Edizioni locali il Resto del Carlino Bologna Ancona Ascoli Cesena Civitanova Marche ...

Windows 10, si potrà personalizzare il Pc in base al tipo d’utilizzo

Tra le altre novità di quest’ultima Preview Build ci sono migliori opzioni di gestione per le associazioni dei file predefinite per le app e aggiornamenti per gli sviluppatori.

Edizioni locali il Resto del Carlino Bologna Ancona Ascoli Cesena Civitanova Marche ...Tra le altre novità di quest’ultima Preview Build ci sono migliori opzioni di gestione per le associazioni dei file predefinite per le app e aggiornamenti per gli sviluppatori.