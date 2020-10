"Per fortuna, questa ragazza riusciva ad evacuare". Prego? Sconcertante gaffe della Odescalchi, gelo a Forum (Di venerdì 9 ottobre 2020) Fari puntati sugli errori della settimana televisiva. Siamo a Striscia la Notizia, dove nella puntata di giovedì 8 ottobre su Canale 5 viene proposto un servizio con una carrellata di tutti gli strafalcioni della settimana. Notevole quello di Sofia Odescalchi a Forum, il programma di Barbara Palombelli. Parlando delle difficoltà di una ragazza nei giorni del lockdown da coronavirus, infatti, la Odescalchi afferma quanto segue: "Aveva solo una fortuna questa ragazza, aveva un cane e dunque riusciva ad evacuare da questo mondo che le stava stretto durante il lockdown". Già, "evacuare" e non evadere. Come sottolineano Ficarra e Picone con la voce fuoricampo, trattasi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Fari puntati sugli errorisettimana televisiva. Siamo a Striscia la Notizia, dove nella puntata di giovedì 8 ottobre su Canale 5 viene proposto un servizio con una carrellata di tutti gli strafalcionisettimana. Notevole quello di Sofia, il programma di Barbara Palombelli. Parlando delle difficoltà di unanei giorni del lockdown da coronavirus, infatti, laafferma quanto segue: "Aveva solo una, aveva un cane e dunqueadda questo mondo che le stava stretto durante il lockdown". Già, "" e non evadere. Come sottolineano Ficarra e Picone con la voce fuoricampo, trattasi ...

Parlando delle difficoltà di una ragazza nei giorni del lockdown da coronavirus, infatti, la Odescalchi afferma quanto segue: "Aveva solo una fortuna questa ragazza, aveva un cane e dunque riusciva ad ...

