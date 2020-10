Palamara radiato da magistratura, burattinaio di fatti di gravità inaudita o capro espiatorio d'un sistema malato? (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo l'espulsione dalla magistratura, condanna della sezaione disciplinare del Csm, Luca Palamara, primo ex consigliere del Consiglio superiore della magistratura ed ex presidente dell' Associazione ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo l'espulsione dalla, condanna della sezaione disciplinare del Csm, Luca, primo ex consigliere del Consiglio superiore dellaed ex presidente dell' Associazione ...

Agenzia_Ansa : Il #Csm ha radiato Luca Palamara dalla magistratura. Accolta la richiesta della procura generale della Cassazione d… - reportrai3 : Il #Csm ha radiato Luca #Palamara dalla magistratura #Report - Agenzia_Ansa : La conferenza stampa di Luca Palamara: 'Ho pagato per tutti. Non ho mai barattato le mie funzioni per far piaceri a… - Mario_Deluca_1 : RT @osternimmer99: @GuidoCrosetto Il silenzio di Mattarella è assordante! Fa più scalpore della sconcertante commistione tra politica e mag… - alpardu : RT @LucioMalan: #Palamara radiato dalla magistratura. Probabilmente è giusto. Ma come è accaduto che un singolo consigliere del CSM manovra… -